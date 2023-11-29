العالم اليوم - العاهل المغربي يدعو لقرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد العاهل المغربي أن التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، كما أنه نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة.

وجدد العاهل المغربي رفضه وإدانته لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد في غزة مؤكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.

وشدد على ضرورة تمكين الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.