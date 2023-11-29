العالم اليوم - دراسة تحذر: زيادة الوزن تعرضك لمرض فتاك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - أظهرت دراسة جديدة أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان حتى لو كنت لائقاً بدنياً.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يزيد وزنهم عن المعدل الطبيعي بنسبة 15 بالمئة أو أكثر يواجهون احتمالاً أكبر بنسبة 50 بالمئة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون والمعدة والمرارة.

وقال الباحثون إن الدهون الزائدة تفرز هرمونات ومواد كيميائية تؤثر على عملية الالتهاب والنمو الخلوي في الجسم، مما يزيد من خطر التحول السرطاني. وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافوا أن اللياقة البدنية لا تكفي للحماية من هذا الخطر، وأن الحفاظ على وزن صحي هو العامل الأهم.

ونشرت نتائج الدراسة، التي شملت أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة، في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، وهي إحدى أشهر المجلات الطبية في العالم.

وقال الباحثون إن الدراسة تؤكد على أهمية مكافحة السمنة والوقاية من السرطان.