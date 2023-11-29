دول التعاون تؤكد على الموقف المشترك المطالب بإنهاء العدوان الغاشم على غزة

نيويورك ـ العُمانية: أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على الموقف الخليجي المشترك، المطالب بإنهاء العدوان الغاشم الذي تشنُّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزَّة ورفض توصيف هذا العدوان على أنَّه بمثابة دفاع عن النفس. جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السكرتير أول خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم في وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي خلال مناقشة الجمعية العامة للبند الـ35 المعنون (قضية فلسطين). وأشادت دول مجلس التعاون بقرار مجلس الأمن 2712 الصادر في 15 نوفمبر 2023م الذي يدعو إلى وقف إلزامي لإطلاق النار، وتأييد قرار الجمعية العامة الصادر خلال الدورة الاستثنائية الطارئة في 27 أكتوبر 2023م الذي نصَّ على وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات، وتطالب دول المجلس التنفيذ الفوري لهذه القرارات دون قيد أو شرط، وترفض رفضًا قاطعًا أيَّ مساعٍ أو توجُّهات لتهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم. وأدانت دول مجلس التعاون بأشدِّ العبارات الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشَّعب الفلسطيني بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرَّمة دوليًّا، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبة سُلطة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم اللاإنسانية التي تُعدُّ خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

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