نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت تونس اليوم الأربعاء مع سائر المجموعة الدولية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكدت تونس خلال المناسبة على ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والأجندات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدا عن الانحياز، يستند إلى الحكمة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونية لمنظومة القانون الدولي والإنساني من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.