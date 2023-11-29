العالم اليوم - استجابة لجهود بوتين.. حماس تطلق سراح امرأتين روسيتين

انتم الان تتابعون خبر استجابة لجهود بوتين.. حماس تطلق سراح امرأتين روسيتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت حركة حماس، مساء الأربعاء، إطلاق سراح امرأتين روسيتين من بين الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم.

وقالت حماس في بيان إن الإفراج عن الروسيتين يأتي من خارج اتفاق الهدنة مع إسرائيل، والذي يشمل تبادل أسرى بين الحركة والدولة العبرية.

وأضافت أن الأمر يعود "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وذكرت أن "المحتجزتين اللتين تحملان الجنسية الروسية تم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل".

وكانت حماس أطلقت قبل 3 أيام سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، استجابة لبوتين وتقديرا لموقف روسيا.