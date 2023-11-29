العالم اليوم - الصين: تجدد القتال في غزة يهدد بـ"ابتلاع المنطقة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - حذر وزير الخارجية الصيني، الأربعاء، في الأمم المتحدة من أن تجدد المعارك بين إسرائيل وحماس يهدد بوقوع "كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة"، آملا أن تؤدي الهدنة القائمة إلى وقف "دائم" لإطلاق النار.

وقال وانغ يي خلال رئاسته اجتماعا لمجلس الأمن الدولي: "ليس هناك جدار حماية في غزة. تجدد المعارك سيؤدي على الأرجح إلى كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الشعب الفلسطيني "يواجه تهديدا وجوديا" وسط النزاع بين حماس واسرائيل.

وأضاف: "ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس ضد شعب تحتله".

وخلّف هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية في الجنوب 1200 قتيل، وتم أخذ 240 شخصا رهائن إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردّت إسرائيل على الهجوم بقصف عنيف لقطاع غزة قتل خلاله زهاء 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب حكومة حماس التي تسيطر على القطاع.