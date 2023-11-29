العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" ترتفع وسط تفاؤل المستثمرين إزاء الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت خلال ساعات التداول الأولى، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وسط تزايد التفاؤل إزاء احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة العام المقبل.

تحركات الأسهم صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي عند الفتح 19.82 نقطة أو بنسبة 0.06 بالمئة إلى 35436.80 نقطة. كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 16.95 نقطة، أو ما يعادل 0.37 بالمئة، إلى 4571.84 نقطة. وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 85.36 نقطة أو بنسبة 0.60 بالمئة إلى 14367.11 نقطة.

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