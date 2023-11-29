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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "كارثة ملحمية" تضرب فلسطين في آخر أيام الهدنة الإنسانية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن ترحيبه بالمفاوضات الحالية لتمديد هدنة قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، مُشددًا على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار دائم لأسباب إنسانية.

عاجل - "كارثة ملحمية" تضرب فلسطين في آخر أيام الهدنة الإنسانية

عاجل - "كارثة ملحمية" تضرب فلسطين في آخر أيام الهدنة الإنسانية

وقال جوتيريش: "شعب غزة يواجه كارثة ملحمية أمام أعين العالم ولا بد من المضي قدمًا وبحزم نحو حل الدولتين".

وأوضح جوتيريش أن عدد القتلى في غزة منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية بلغ 14 ألف شخص، مؤكدًا حدوث انتهاكات خطيرة وتشريد 80% من سكان غزة من منازلهم، وحث على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والوقود للمدنيين في غزة.

وأكد أن استخدام الأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة يؤثر بشكل كبير على المدنيين في غزة، حيث أدى ذلك إلى استشهاد 111 عضوًا من أسرة الأمم المتحدة.

واعتبر جوتيريش استشهاد هذا العدد، يعد أكبر خسارة للمنظمة في تاريخها، لافتًا إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال في غزة خلال الأسابيع الماضية.

الأمم المتحدة تطالب بفتح المزيد من المعابر

وأختتم جوتيريش: “أن الأوضاع الصحية في ملاجئ غزة مقلقة، حيث تفتقر المستشفيات إلى المستلزمات الطبية الضرورية، وتدهورت الحالة الغذائية وانتشر الجوع بشكل مستمر في شمال غزة”.

وأشار إلى ضرورة فتح المزيد من المعابر، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، لتوفير المزيد من المساعدات.

صحيفة أمريكية تكشف حقيقة مد الهدنة الإنسانية

عاجل - "كارثة ملحمية" تضرب فلسطين في آخر أيام الهدنة الإنسانية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، عدم استعداد إسرائيل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة حتى يتم إطلاق جميع النساء والأطفال.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن الجنود الأسرى فور إطلاق النساء والأطفال، مُشيرة إلى أن الهدنة الحالية قد يتم تمديدها بعد هذا الأسبوع.