نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير المغرب بالقاهرة: الحصار الشامل على غزة وصمة عار على المجتمع الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير أحمد التازى سفير المغرب في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جرائم حرب وابادة جماعية علي قطاع غزة مؤكدًا أن الحصار الشامل يعد وصمة عار علي المجتمع الدولي

وأكد السفير أحمد التازي خلال كلمته باجتماع للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية اليوم الأربعاء بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتلاها نيابة عنه نائب السفير، أن ما يتعرض له قطاع غزة من حصار شامل يعد وصمة عار.

واستهل الاجتماع الذي عقد بالتنسيق بين المغرب رئيس الدورة الحالية ودولة فلسطين والأمانة العامة، بدقيقة صمت على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وقال نائب السفير المغربي في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية إن المغرب يؤمن بتحقيق السلام، إلا أن ما يتعرض له شعب فلسطين مناف للقانون الدولي والقيم الأخلاقية الدولية.

وتابع: لم يعد مقبولا أن يستمر المجتمع الدولي في تجاهل ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني، كما أن عليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث.

كما ثمن التحرك الذي تقوم به المغرب ومصر وقطر من أجل تنفيذ الهدنة، مؤكدًا أن هذه الجهود يجب البناء عليها لتحقيق السلام وتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن الطريق للسلام العادل شاق ولكنه يظل السبيل الوحيد للسلام، موضحا أن هذه هي عقيدة المملكة المغربية، التي تظل تؤكد دعمها التام لدولة فلسطين وأيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومساعيه لتحقيق السلم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.