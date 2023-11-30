العالم اليوم - تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل ليوم واحد

انتم الان تتابعون خبر تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل ليوم واحد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 07:29 صباحاً - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، الخميس، تمديد الهدنة مع إسرائيل يوما إضافيا، ليصبح بذلك عدد أيام الهدنة المستمرة منذ يوم الجمعة 7 أيام.

وقالت الحركة في بيان لها: "تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس".

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس، أنّ العمل بهذه التهدئة سيستمرّ في ظلّ مواصلة الوسطاء جهودهم لتمديدها وفق الإطار المنصوص عليه.

وقال الجيش في بيان إنّ "الهدنة العملياتية ستستمر في ظلّ جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن وفقاً للشروط المتّفق عليها مسبقاً بين الطرفين".

وقبل الإعلان عن تمديد الهدنة، طلب الجناح العسكري لحركة حماس من مقاتليه في قطاع غزة الاستعداد لاستئناف المعارك مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان إن "كتائب القسام تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة".

وتابعت أن على المقاتلين "البقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة".