نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية الصين: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن استئناف القتال في قطاع غزة سيؤدي إلى نكبة ستلتهم المنطقة بالكامل، وما حدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين طوال عقود أثبت أن العنف لايواجه بالعنف.



وأضاف خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين خط أحمر، وأي خرق للقانون الدولي الإنساني لا بد أن يدان فورا، وهذا اختبار لضمائرنا.

وأوضح أن الهدنة يجب أن يكون فاتحة خير لبدء التفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار، ويجب علينا حماية المدنيين بإجراءات أكثر صرامة وهذا خط أحمر في القانون الدولي يجب ألا يُتجاوز.

وأعلن وزير الخارجية الصيني، عن رفضه التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية عاجلة إلى القطاع، وشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة بإجراءات أكثر قوة، مسجلًا اعتراضه على العقاب الجماعي الذي يطال شعب غزة.