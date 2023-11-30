نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا: وفاة وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز ١٠٠ عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، بوفاة وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز ١٠٠ عام.

وفي سياق آخر، دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وبدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.