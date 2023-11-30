العالم اليوم - الذهب يتماسك قبيل اختبار التضخم الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - استقرت أسعار الذهب في تعاملات الخميس المبكرة، وتحركت في نطاق ضيق لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع.

أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وتوقعوا تباطؤ النمو واستمرار تراجع التضخم.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ونزل مؤشر الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2041.76 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو أمس الأربعاء، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق حوالي خمسة دولارات اليوم.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2042.40 دولار للأونصة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.95 دولار للأونصة. ونزل البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 930.24 دولار. وهبط البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1023.42 دولار للأونصة.