العالم اليوم - مشاهد قبل ساعات من انطلاق COP28

انتم الان تتابعون خبر مشاهد قبل ساعات من انطلاق COP28 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - اكتظت طوابير الحصول على تصاريح الدخول في مداخل COP28 المخصصة، في يوم الافتتاح المنتظر عالميا، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28.

وفي اليوم الأول، رصد موقع دوت الخليج حضورا ضخما للمؤتمر، داخل ساحات مدينة إكسبو في دبي.

وشهدت المواقع المختلفة لإكسبو، حضورا لزوار ومفوضين وإعلاميين، من كل بقاع العالم.

ولم يتردد العديد من الحضور من الاحتفاء بحضارة وتقاليد دولهم المختلفة، حيث فضل العديد من الممثلين الأفارقة ارتداء الأزياء الإفريقية الملونة، والتي عبرت عن قارتهم بوضوح.

بينما قرر العديد من السكان الأصليين لدول المحيط الهادي، مثل نيوزيلندا وفيجي، الاحتفاء بأزيائهم التقليدية التاريخية، خلال حضورهم للمؤتمر.

تنافس الإعلاميون من دول مختلفة، مثل الصين وبريطانيا وغيرها، على تصوير الأجواء التي تسبق كلمة الافتتاح، ظهر الخميس.

كما برز عدد من العاملين ضمن طاقم COP28 من جنسيات مختلفة، حيث قدموا من دول عديدة منها كينيا والمكسيك وقبرص، خصيصا للعمل في COP28.

هذا التنوع الثقافي أبرز لغات عالمية تتناقل ويتم سماعها خلال المرور بمدينة إكسبو، اختلفت بطريقة لفضها واشتركت باهتمامها بهذا الحدث العالمي.

يذكر أن كلمة الافتتاح لمؤتمر الأطراف ستنطلق ظهر الخميس.