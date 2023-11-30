نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن بكندا تسير حافلات للمقرات الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التجهيزات التي تقوم عليها حملة مواطن لدعم مصر في الخارج وذلك من أجل التيسير على المواطنين المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الإنتخابات الرئاسية التي تبدأ في الخارج يوم غدا الجمعة قامت الحملة في كندا بحجز عدة حافلات لنقل الناخبين المصريين المقيمين بعيدا عن المقر الانتخابي.

وقال وسيم بطرس منسق حملة مواطن في كندا، إن الحملة قامت بتجهيزات كثيرة ومتنوعة للتيسير على أبناء الجالية هنا للمشاركة في العملية الانتخابية وتذليل الصعوبات والتي يأتي على رأسها توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار الانتخابات.

وأضاف بطرس، أنه علاوة على ذلك فإن حملة مواطن في كندا التي أتشرف بأنني منسقها العام، قامت بطباعة مواد دعائية وتوفير أعلام مصر، ومكبرات صوت لبث الأغاني الوطنية أمام المقر الانتخابي بالإضافة إلى مشروبات متنوعة سنقوم بتوفيرها للناخبين.

وتابع منسق حملة مواطن بكندا، أن الحملة تريد هذا الحدث الوطني العام حدثا احتفاليا يشهده العالم الغربي ويعلم كم أن المصريين عاشقين لوطنهم وقيادتهم.