العالم اليوم - رئيس كوب 28: حانت لحظة إيجاد طريق مختلف لمواجهة تغير المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر، الخميس، إن المؤتمر لن يتجاهل أي مشكلة وسيقوم ببحث التحديات الخاصة بالمناخ بطريقة شمولية، داعيا إلى الوفاء بالعهود المتصلة بالتمويل المناخي، وتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي.