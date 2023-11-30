العالم اليوم - رئيس كوب 28: حانت لحظة إيجاد طريق مختلف لمواجهة تغير المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر، الخميس، إن المؤتمر لن يتجاهل أي مشكلة وسيقوم ببحث التحديات الخاصة بالمناخ بطريقة شمولية، داعيا إلى الوفاء بالعهود المتصلة بالتمويل المناخي، وتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي.
جاءت تصريحات سلطان الجابر بعد استلامه رئاسة أعمال الدورة الحالية من المؤتمر من رئيس الدورة السابقة "COP27"، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.
وقال الجابر في تصريحاته:
- أول فعل رسمي أقوم به كرئيس لمؤتمر الأطراف هو أن أقوم بتقدير زميلي الوزير سامح شكري، بعد أن قمت بقيادة المؤتمر بحكمة وتكامل وشجاعة.
- نحن نقدر خدماتك وإنجازاتك والتزامك بشأن التغير المناخي، كما أقدر دور كل شخص في هذه القاعة.
- نأتي من دول مختلفة وخلفيات مختلفة وأجيال مختلفة، بيد أننا نتشارك شيئا مشتركا، ففي نقطة ما في حياة كل منا، نقوم باختيار يسهم في المساعدة في رفع هذه الأثقال من أعبائنا والمضي إلى الأمام.
- دولة الإمارات العربية المتحدة مسرورة وسعيدة باستضافة مؤتمر الأطراف، وفي الوقت نفسه وبكل تواضع تقوم بكل ذلك في هذه الحقبة الخاصة بالأفعال المتعلقة بمكافحة التغير المناخي.
- نحن وأنتم تعلمون هذه اللحظة وأهميتها ونحن نشعر كما تشعرون بأهمية هذا العمل ونرى كما ترون أن العالم وصل إلى نقطة التقاطع.
- منذ مؤتمر باريس للمناخ، عملنا على بعض الإنجازات، لكننا نعلم بأن الطريق الذي سلكناه لم يصل بنا إلى وجهتنا.
- يجب توحيد جميع الجهود في مواجهة تغير المناخ.
- المؤتمر الحالي يجب أن يصل إلى أعلى مستويات التكيف.
- يجب الوفاء بالعهود المتعلقة بالتمويل.
- لن نقوم بتجاهل أية مشكلة وسنقوم ببحث التحديات بطريقة شمولية.
- ملتزمون بإطلاق العنان للتمويل لضمان عدم اضطرار الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي.
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