شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال في رام الله

شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال في رام اللهاستشهد فجر اليوم الخميس شاب فلسطيني وأصيب اربعة آخرون برصاص قوات العدو الصهيوني خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب في العشرينيات من عمره من سكان قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب أربعة بالرصاص الحي بالأطراف، أمام سجن عوفر العسكري .

وكانت قوات العدو قد اقتحمت الأحياء القريبة من السجن المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وفي نفس السياق، اقتحمت قوات العدو مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، بآليات عسكرية وانتشرت في عدة أحياء بالمدينة، وسط إطلاق نار.

كما اقتحمت قوات العدو الصهيوني الإسرائيلي مدينة طوباس ومخيمها.

