العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: أسقطنا جسما مشبوه عبر من أجواء لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه تم إسقاط جسم طائر مشبوه عبر من الأجواء اللبنانية.

وأضاف الجيش إن "جنود الدفاع الجوي اعترضوا بنجاح قبل قليل هدفا جويا مشبوها تجاوز الحدود من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية".

ونفى الجيش ما قالته "اليونيفيل" عن أن الجيش رد على المسيرة بقصف في لبنان.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لرويترز: إن الجيش الإسرائيلي رد، الخميس، على إطلاق نار عبر الحدود من جنوب لبنان.

وبحسب "رويترز" سمع دوي انفجارات على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان مع إسرائيل.

ولا تشمل الهدنة لبنان رسميا، لكن قصفا استمر لأسابيع عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة توقف عندما دخلت الهدنة حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

ونزح حوالي 55500 لبناني بسبب الاشتباكات بين جماعة حزب الله اللبنانية والقوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.