العالم اليوم - عبد الله بن زايد يهنئ كوب28 على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - هنأ وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الخميس، كافة الأطراف المشاركة في تفعيل صندوق مواجهة "الخسائر والأضرار" الناجمة عن الكوارث المناخية، معلنا عن مساهمة بلاده بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق.

وكتب الشيخ عبد الله بن زايد على حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا):"نهنىء كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخ".

وأضاف: "يسرنا أن نعلن مساهمة دولة #الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار".

ودعا وزير الخارجية الإماراتي جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر.

وطبقا لوكالة "رويترز"، فإن الإمارات بهذا المبلغ تقود مساهمات مشتركة مع دول أخرى تزيد بقليل على 300 مليون دولار.

ومن بين الدول الأخرى التي وعدت بالمساهمة في الصندوق ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار وبريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (75.89 مليون دولار) والولايات المتحدة بمبلغ 17.5مليون دولار واليابان 10 ملايين دولار.

وكان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في يومه الأول الخميس في دبي، قرار تفعيل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ.

وينظر إلى هذا القرار على أنه خطوة تاريخية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.

ويمثل القرار أيضا ثمرة مؤتمر (كوب27) الذي عُقد العام الماضي في مصر، حيث أُقر إنشاء الصندوق مبدئيا لكن لم يتم تحديد خطوطه العريضة، مما يسلط الضوء على الإنجاز الذي تحقق في الدورة الحالية.