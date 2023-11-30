الجيش الإسرائيلي: منفذا هجوم القدس هما الشقيقان الفلسطينيان إبراهيم ومراد نمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 04:37 مساءً - كشف إعلام إسرائيلي، عن هوية أحد قتلى عملية القدس، مبينا أنه يعمل رئيسا للمحكمة الحاخامية بأسدود.

وارتفع عدد قتلى عملية مستوطنة راموت بالمدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة الى 3 إسرائيليين، وإصابة 6 أخرين.، عن القاهرة الإخبارية.

إطلاق نار في القدس

واستشهد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار عليهم، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار فى القدس المحتلة.

منفذا هجوم القدس

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذا هجوم القدس اليوم، هما الشقيقان الفلسطينيان إبراهيم ومراد نمر من القدس الشرقية.

فى غضون ذلك، دوت صفارات إنذار في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل بعد تسلل مسيرة من جنوب لبنان.