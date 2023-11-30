رئيس البرازيل يوجّه رسالة إلى أمير قطر بعد إطلاق سراح رهائن من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 04:37 مساءً - قال الرئيس البرازيلي، اليوم الخميس: 'شكرت أمير قطر على جهوده الكبيرة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ومنهم البرازيليون في غزة'.

تحليق طائرات إسرائيلية في قطاع غزة

وقالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء مناطق متفرقة من قطاع غزة.

حادث هجوم القدس

وفي سياق أخر، علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على حادث هجوم القدس الذي أودي بحياة 3 إسرائيليين.. حيث قال نتنياهو عبر صفحته على منصة إكس: 'أنا وزوجتي سارة نبعث بتعازينا من أعماق قلوبنا إلى عائلات القتـ.ـلى في الهجوم الذي وقع في القدس، ونصلي جميعًا من أجل السلام للجرحى'.