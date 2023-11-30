العالم اليوم - السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل حتى نهاية مارس

انتم الان تتابعون خبر السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل حتى نهاية مارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 07:25 مساءً - أعلنت السعودية، الخميس، عن تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميا، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة.

وبحسب المصدر، فإن إنتاج المملكة وفقا لهذا القرار سيكون حوالي 9 ملايين برميل يوميا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024.

وأضافت الوكالة: "ودعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق".

وقال المصدر السعودي، إن الخفض الطوعي بواقع مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

الجزائر تعلن خفضا طوعيا إضافيا

من جانبها أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية أيضا أن الجزائر تخطط لخفض إنتاجها النفطي طوعا بواقع 51 ألف برميل يوميا للربع الأول من عام 2024، ليصل هدف إنتاجها النفطي إلى 908 آلاف برميل يوميا.

ويأتي الخفض الجديد بالإضافة إلى خفض طوعي آخر قدره 48 ألف برميل يوميا أعلنته الجزائر في أبريل والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية 2024.

بيان أوبك +

وكانت المجموعة الوزارية لتحالف أوبك+ اجتمعت اليوم الخميس، دون أن تعلن عن خفض جديد في الإنتاج، وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الدول التي تعتزم خفض الإنتاج طوعيا ستعلن عن ذلك بشكل منفرد.

وبحسب البيان الصحفي الذي أصدرته المجموعة، فقد حضر اجتماعها اليوم، وزير المعادن والطاقة في البرازيل التي ستنضم إلى ميثاق التعاون الخاص بالتحالف من يناير 2024.

وأشار البيان أيضا إلى أن المجموعة حددت أهدافا جديدة للإنتاج لعام 2024 لثلاث دول أفريقية هي نيجيريا وأنغولا والكونغو.

ووفقا للبيان، سيكون هدف إنتاج نيجيريا 1.5 مليون برميل يوميا وأنغولا 1.11 مليون والكونغو 277 ألفا.