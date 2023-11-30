نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتائب المجاهدين" الفلسطينية تعلن مقتل أسرى عائلة بيباس والمجموعة الأسرة في قصف إسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب المجاهدين" الفلسطينية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الـ3 لديها بسبب قصف إسرائيل المكثف متهمة حكومة تل أبيب بتعمد القصف سعيا للتخلص من الأثمان المترتبة على صفقة التبادل.

وذكرت "الكتائب" - الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان لها أسماء الأسرى الثلاثة لديها الذين قتلوا في قصف إسرائيلي: شيري سلفرمان بيباس، كفير بيباس، أرئيل بيباس.

وقالت في البيان اليوم الخميس: "في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة ضد شعبنا في قطاع غزة والاستهداف والقصف المكثف الذي طال كل ركن في القطاع منذ بداية العدوان الصهيوني واتباع سياسة الأرض المحروقة، حيث لم تأبه حكومة العدو لسلامة أسراها المحتجزين لدى مجموعات المقاومة بل تعمدت القصف للتخلص من الأثمان المترتبة على صفقة التبادل".

وأشارت في بيانها إلى أنه "تم استهداف المحتجزين بالصواريخ الصهيونية مما أدى إلى مقتل أفراد العائلة في وقت سابق بالإضافة إلى استشهاد المجموعة الآسرة".

وأضافت: "وقد بينّا في بيان سابق انقطاع الاتصال مع إحدى مجموعاتنا المجاهدة المكلفة بتأمين الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها".

وأردفت: "لذا فإنّنا نحمّل حكومة العدو الفاشية المسؤولية الكاملة عن مقتل هذه العائلة بسبب عنجهيته وتعمده القصف الوحشي الإجرامي على شعبنا، بالإضافة إلى مماطلته في دفع الثمن المستحق لتحرير أسراه".

ومساء يوم أمس الأربعاء، أعلنت حركة حماس، أن ثلاثة محتجزين قتلوا خلال قصف إسرائيلي سبق الهدنة التي بدأت الجمعة الماضية.

وذكرت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، على حسابها بتطبيق "تلغرام" أن 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في قصف سابق على قطاع غزة. وكشفت في بيانها أسماء القتلى.