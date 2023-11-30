نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف ضمن الأراضي الروسية.

وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وأكد حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز في وقت لاحق، عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية. وتعمل الجهات المختصة في الموقع.

أفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الخميس بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 750 عسكريا على محاور القتال الأساسية خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة فجر اليوم الخميس أنه تم تدمير طائرة دون طيار أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية.