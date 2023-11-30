بن غفير يدعو إلى "عودة فورية وبقوة هائلة" لمتابعة الحرب على غزة

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أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى "العودة فورا وبقوة هائلة" للحرب على قطاع غزة، من أجل "تدمير" حركة "حماس" بشكل كامل.

وقال بن غفير في منشور له عبر منصة "إكس" اليوم الخميس: "حماس توقع بيد على وقف إطلاق النار، وباليد الأخرى ترسل الإرهابيين لقتل اليهود في القدس".

وأضاف: "هذا ليس وقفا لإطلاق النار، بل استمرارا لمفهوم الشمول والاستسلام"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نوقف الصفقات مع الشيطان، يقصد حماس، ونعود فورا إلى القتال بكثافة هائلة من أجل تحقيق الهدف الأسمى للحرب: التدمير الكامل لحماس بكل أذرعها وأتباعها".

وتأتي تصريحات زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف تعقيبا على ما قال إنه "تبني حماس" عملية إطلاق النار بالقدس الغربية، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 13 آخرين، بينهم 3 جروحهم خطيرة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، "مسؤوليتها الكاملة عن العملية التي نفذها الشقيقان مراد نمر، (38 عاما) وشقيقه إبراهيم (30 عاما) من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية"، معتبرة أنها "تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال".

وبن غفير مؤيد للحرب على غزة ومعارض للهدنة الإنسانية التي بدأت يوم الجمعة لمدة 4 أيام، وجرى تمديدها ليومين، ثم يوم إضافي بجهود قطرية مصرية أمريكية، ومن بنودها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

ومنذ الجمعة، وعلى مدار 6 أيام استلمت إسرائيل 70 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.