نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" وعبورهم عبر معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، في اليوم السابع من الهدنة المؤقتة بين الحركة والحكومة الإسرائيلية.

وغادرت سيارات الصليب الأحمر من معبر رفع بعد استلام 6 محتجزين إسرائيليين من كتائب القسام استكمالا للدفعة السابعة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

وأفاد مراسلنا ببدء وصول حافلة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر تمهيدا لبدء إجراءات الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وتشمل العملية 10 إسرائيليين مقابل إطلاق 30 فلسطينيا، بينهم 8 أسيرات و22 فتى وطفلا فلسطينيا.

وأعلنت إسرائيل تسلم إسرائيليتين اثنتين، على أن يتم في وقت لاحق تسلم باقي المتفق عليهم من غزة.

وأدت التهدئة التي تدخل يومها السابع إلى إطلاق سراح 103 من الرهائن الذين اقتادتهم حركة "حماس"، إبان هجومها على بلدات إسرائيلية حدودية مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 240 أسيرا فلسطينيا كانوا يقبعون في سجونها.