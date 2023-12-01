نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يستولي على منزل عائلة فلسطينية ويحوله إلى ثكنة عسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عائلة فلسطينية من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية كرمة، جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية كرمة، وداهمت منزل المواطن الفلسطيني عز الدين العواودة، وأخلته قسرا وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وقال العواودة إنه تم الاستيلاء على منزله المكون من 3 طوابق، أثناء وجوده وعائلته في أعمالهم، ورفع عليه علم إسرائيل، وتحول إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف أنه عند وصوله إلى المنزل تم إبلاغه بإخلاء المنزل، ومنعه وعائلته المكونة من 8 أفراد من الدخول إليه، ما دفعه للجوء لمنزل أحد أقاربه في بلدة دورا المجاورة.