العاهل الأردني: المساعدات التي تصل غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض

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أحمد جودة - القاهرة - قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض.

وأكد الملك عبدالله، اليوم الخميس، خلال اجتماع دولي طارئ في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي دول عربية وأجنبية، أكد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية المعنية لردم الفجوات وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة، من أجل العمل بشكل تشاركي لتوفير المساعدات المطلوبة وإيصالها ضمن آليات مستدامة تعزز الجهود الحالية.

وثمن المشاركون جهود الأردن في جمع مختلف الأطراف المعنية لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، لافتين إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي باتجاه توفير الشروط المناسبة لضمان إيصال المساعدات إلى غزة بسرعة ودون انقطاع.

وبحث المشاركون الوضع الإنساني الحالي في غزة، وضرورة احترام القانون الدولي وأهمية توفير الاحتياجات الأساسية، كالغذاء والمياه والأدوية والمسكن والطاقة، مبينين الجهود المبذولة حاليا من المنظمات والدول التي يمثلونها والتحديات في إيصال المساعدات إلى القطاع وطرق تجاوزها.

وحدد المشاركون أولويات المساعدات والاحتياجات الطارئة على الأرض في القطاع، بما في ذلك العمليات اللوجستية المطلوبة لإيصال المساعدات وآليات توزيعها، وتسخير الموارد بسرعة وبكفاءة.

في غضون ذلك، قامت طائرة تتبع سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الخميس، بعملية إنزال جوي جديدة في قطاع غزة لتقديم مساعدات طبية وإنسانية.