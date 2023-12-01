بلينكن يعرب عن قلقه من مقترحات إسرائيلية حول توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلقه من مقترحات قدمها بعض أعضاء الحكومة الائتلافية الإسرائيلية حول توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في تل أبيب: "أعربت عن قلقنا العميق إزاء الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك العنف المتطرف الذي يمارسه المستوطنون، والمقترحات التي قدمها بعض أعضاء الحكومة الائتلافية الإسرائيلية حول مواصلة توسيع المستوطنات. وأعربت عن توقعات واضحة بشأن كيفية حل هذه القضايا".

وردا على سؤال حول تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ورد واشنطن المحتمل عليه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه "فيما يتعلق بالعنف، أستطيع أن أقول إننا ننتظر خطوات إضافية من الحكومة الإسرائيلية لوقفه".

وأضاف: "في الوقت نفسه، ندرس إجراءاتنا الخاصة".

وسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بلينكن ملفا كاملا عن جرائم إسرائيل في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.