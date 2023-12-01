نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إسرائيل تتسلم 6 أسرى من قطاع غزة ضمن الدفعة السابعة من اتفاقها مع حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلمت إسرائيل 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل مع حركة حماس مساء اليوم الخميس.

وجرى تسليم الأسرى بعد ان تسلمهم الصليب الأحمر عبر معبر رفع استكمالا للدفعة السابعة، حيث تم في وقت سابق من يوم الخميس تسليم أسيرتين إسرائيليتين.

وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمين نتنياهو أعلن عن وصول الأسرى الإسرائيليين الستة.

يذكر أن حماس اعتبرت أن محتجزتين روسيتين تم تسليمها الأربعاء ضمن اتفاق اليوم، وهو ما يفسر وجود 8 أسرى إسرائيليين في دفعة اليوم.

وأفاد مراسلنا ببدء وصول حافلة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر تمهيدا لبدء إجراءات الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وتشمل العملية 10 إسرائيليين مقابل إطلاق 30 فلسطينيا، بينهم 8 أسيرات و22 فتى وطفلا فلسطينيا.

وأعلنت إسرائيل تسلم إسرائيليتين اثنتين، على أن يتم في وقت لاحق تسلم باقي المتفق عليهم من غزة.

وأدت التهدئة التي تدخل يومها السابع إلى إطلاق سراح 103 من الرهائن الذين اقتادتهم حركة "حماس"، إبان هجومها على بلدات إسرائيلية حدودية مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 240 أسيرا فلسطينيا كانوا يقبعون في سجونها.