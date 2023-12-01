العالم اليوم - الصليب الأحمر يتسلم دفعة جديدة من الرهائن الإسرائيليين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 12:24 صباحاً - أفاد الجيش الإسرائيلي بتسلم الصليب الأحمر ست رهائن إسرائيليين آخرين كانوا محتجزين في غزة وهم في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، ليصل إجمالي عدد الرهائن المفرج عنهم يوم الخميس إلى ثمانية.

وقال متحدث باسم الخارجية القطرية إن 30 فلسطينيا سيُطلق سراحهم يوم الجمعة، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة بينهم روسيان أطلق سراحهما سابقا.

وكانت حركة حماس قد سلمت في وقت سابق الخميس رهينتين للصليب الأحمر.

وفي وقت لاحق، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تسلّم امرأتين سلمتهما حماس للصليب الأحمر.

وسمحت الهدنة خلال ستة أيام منذ بدء سريانها الجمعة الماضي، بإطلاق سراح 76 رهينة إسرائيلية و210 معتقلين فلسطينيين.

كذلك أطلق سراح نحو 30 أجنبيا معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، خارج إطار هذا الاتفاق. وسمحت الهدنة أيضا بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر.

واحتجزت حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر 240 رهينة اقتادتهم إلى غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردّت إسرائيل بقصف مكثف على غزة ترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، متوعدة بـ"القضاء" على حماس، ما تسبب بمقتل أكثر من 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس. وحوّل القصف أجزاء كبيرة من شمال القطاع إلى أنقاض. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.