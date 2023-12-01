العالم اليوم - مصدر: حركة حماس مستعدة لتمديد الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 12:24 صباحاً - أكد مصدر مقرب من حماس لوكالة الصحافة الفرنسية ، الخميس، استعداد الحركة "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الخامسة بتوقيت غرينيتش فجر الجمعة.

وقال المصدر إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى"، مضيفا "لدى حماس استعداد للتمديد، وإسرائيل أبلغت الوسطاء برغبة في التمديد في حال ضمان إطلاق سراح المقاومة الأعداد المطلوبة من الأسرى".

وسمحت الهدنة خلال ستة أيام منذ بدء سريانها الجمعة الماضي، بإطلاق سراح 70 رهينة إسرائيلية و210 معتقلين فلسطينيين.

كذلك أطلق سراح نحو 30 أجنبيا معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، خارج إطار هذا الاتفاق. وسمحت الهدنة أيضا بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وأطلقت حماس الخميس سراح رهينتين إسرائيليتين كانت تحتجزهما في قطاع غزة من أصل عشر رهائن من المتوقع أن تسلمهما في اليوم السابع من الهدنة مع إسرائيل، الذي شهد هجوما في القدس أسفر عن ثلاثة قتلى وتبنته الحركة.

واحتجزت حماس خلال هجومها 240 رهينة اقتادتهم إلى غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردّت إسرائيل بقصف مكثف على غزة ترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، متوعدة بـ"القضاء" على حماس، ما تسبب بمقتل أكثر من 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس. وحوّل القصف أجزاء كبيرة من شمال القطاع إلى أنقاض. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.