العالم اليوم - استمرار مفاوضات الهدنة رغم استئناف القتال في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 10:26 صباحاً - يواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في غزة رغم استئناف القتال بالقطاع، حسبما أفاد مصدر مطلع الجمعة.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف اسمه، إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.

انتهاء الهدنة

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح الجمعة، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة بين الطرفين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "حماس خرقت الهدنة وأطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل".

وأفادت مصادر إعلامية أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة أبو إسكندر شمالي مدينة غزة، من بين سلسلة غارات وضربات مدفعية أخرى.

وانتهت عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (0500 بتوقيت غرينتش)، الجمعة، الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها.

وفي الساعة التي سبقت انتهاء الهدنة، قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا تم إطلاقه من غزة، وأفادت وسائل إعلام تابعة لحماس بسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في القطاع.

وسمحت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر، واستمرت 7 أيام مع تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.