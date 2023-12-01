العالم اليوم - بورصة طوكيو تتكبد أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع

انتم الان تتابعون خبر بورصة طوكيو تتكبد أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 10:26 صباحاً - أنهت الأسهم اليابانية جلسة الجمعة على تراجع، وتكبدت أيضا أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع عوائد السندات إثر بيانات اقتصادية قدمت أدلة إضافية على أن البنك المركزي الأميركي قد ينهي رفع أسعار الفائدة.

وأنهى نيكي التعاملات على انخفاض 0.17 بالمئة مسجلا 33431.51 نقطة وخسر أيضا 0.58 بالمئة خلال الأسبوع.

وقطاع التكنولوجيا هو الوحيد الذي تراجع على نيكي. ومن بين 225 سهما تراجع 97 وصعد 125 واستقر ثلاثة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا والأقل تركيزا على شركات التكنولوجيا 0.32 بالمئة اليوم لكنه هبط 0.35 بالمئة خلال الأسبوع.

وصعدت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل 3.5 نقطة أساس إلى 0.705 بالمئة الجمعة، مقتفية أثر تعاف خلال الليل شهدته عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تسجيل انخفاضات حادة على مدى ثلاثة أيام.

وسجل المؤشر أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات في نوفمبر، ولامس ذروة 33 عاما في 20 نوفمبر، مسجلا 33853.46 نقطة لكن الزخم تراجع بعد ذلك.

وأربعة من أكثر خمسة أسهم انخفاضا الجمعة على نيكي من شركات التكنولوجيا، حيث هبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.66 بالمئة وطوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.73 بالمئة وأدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.26 بالمئة وسهم تي.دي.كيه 1.57 بالمئة.

والسهم الخامس ذو الثقل الذي تراجع هو سهم شركة فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو إذ هبط 1.04 بالمئة.

أما شركات تصنيع السيارات فقد استمدت الدعم من تراجع الين خلال الليل من أعلى مستوياته في عدة أسابيع أمام الدولار. وحقق سهما تويوتا وهوندا مكاسب تقارب 1.4 بالمئة لكل منهما.