العالم اليوم - ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية خلال نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، على خلفية الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.

وزادت قيمة الصادرات، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بنسبة 7.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 55.8 مليار دولار في الشهر الماضي.

وانتعشت الصادرات في أكتوبر الماضي بعد انخفاضها على أساس سنوي في 13 شهرًا، وسط سياسة التشديد النقدية من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت الوزارة إن نمو الصادرات في نوفمبر جاء مع انتعاش صادرات أشباه الموصلات للمرة الأولى في 16 شهرًا، حيث قفزت صادرات الرقائق بنسبة 12.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 9.5 مليارات دولار.

وتراجعت الواردات بنسبة 11.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 52 مليار دولار الشهر الماضي، حيث انخفضت واردات الطاقة بمقدار 22.2 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت كوريا الجنوبية فائضًا تجاريًا قدره 3.8 مليارات دولار في نوفمبر، وذلك للشهر السادس على التوالي، ويمثل هذا أكبر رقم منذ سبتمبر عام 2021 عندما حققت فائضًا تجاريًا قدره 4.28 مليارات دولار.