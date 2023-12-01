نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن يغادر إسرائيل فور استئناف الأعمال القتالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غادر إسرائيل إلى الإمارات بعد دقائق من انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف القتال.

وذكرت المحطة الإذاعية أنه "بعد دقائق من استئناف الأعمال القتالية، أنهى بلينكن زيارته لإسرائيل وتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة".

يوم الخميس الماضي، زار وزير الخارجية الأمريكي، إسرائيل للمرة الرابعة منذ تصاعد النزاع في قطاع غزة. ونوقشت خلال اللقاءات مع القيادة الإسرائيلية قضايا إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والجهود المبذولة لتحرير الرهائن المتبقين، وآفاق وقف تصعيد الصراع بشكل عام.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن "حركة حماس انتهكت وقف الأعمال القتالية وفتحت النار على الأراضي الإسرائيلية، واستأنف الجيش الإسرائيلي العمليات القتالية ضد الحركة الفلسطينية في قطاع غزة".

وانتهى وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحماس اليوم الجمعة في الساعة 7.00 (8.00 بتوقيت موسكو).

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنه تم تمديد الهدنة ليوم واحد، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا.