نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان يدعو إلى عدم بحث موضوع انضمام أوكرانيا في قمة الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لن تستخدم هنغاريا حق الفيتو ضد بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن قواعد الاتحاد لا تنص على مثل هذا الاحتمال.

أعلن ذلك رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، وذكر أن بلاده تقترح بدلا من ذلك، عدم إدراج هذه القضية على جدول أعمال القمة في ديسمبر، لأنه من الواضح بشكل مسبق أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء حول هذا الموضوع.

وقال: "هنغاريا لن تستخدم حق النقض، لأنه لا يوجد حق النقض، بلادنا ستمنع اتخاذ قرار مشترك. قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على أن هناك موضوعات معينة لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها إلا إذا وافقت جميع الدول الأعضاء".

ووفقا له، لا يمكن اتخاذ قرار عام من قبل الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلا إذا كان هناك اتفاق بين جميع الدول الأعضاء.

وأضاف أوربان: "أي أن الحديث لا يدور عن وجود قرار ونحن نعترض عليه، بل عن عدم وجود هذا القرار".

وشدد أوربان على أن "بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي اليوم لا يتوافق مع المصالح الوطنية الهنغارية. يبدو واضحا بشكل مسبق أنه لن يكون هناك توافق، لذلك اقترح عدم بدء المفاوضات حول هذا الانضمام. يجب عدم طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال".

ووفقا له، من الخطأ أن "يجبر" الاتحاد الأوروبي، الزعماء الأوروبيين على وضع موضوع "غير جاهز" على جدول الأعمال ومناقشته.