نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد كبير من أبناء الجالية المصرية برومانيا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، توافد كبير من أبناء الجالية المصرية بدولة رومانيا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مُعلنين دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للمصريين بالخارج.

وقالت الحملة، كما يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

يُذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.