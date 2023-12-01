نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة: سنواصل العمل مع مصر لإعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة تركيا بالقاهرة، اليوم الخميس، حفل استقبال بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الموافق 30 نوفمبر 2023، وذلك بمقر إقامة السفير.

وخلال كلمته، التى ألقاها فى حفل الاستقبال، أكد السفير التركي صالح موطلو شن أن تركيا حققت الكثير من المكتسبات والنجاحات فى الصناعة والتجارة والثقافة والفن وكافة المجالات الأخرى، مشيرا إلى أنها أخذت مكانا بين الاقتصاديات المتقدمة فى العالم فى كافة المجالات.

وقال: إن العلاقات بين تركيا والشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية شهدت تطورات كبيرة، مؤكدا أن العلاقات المصرية - التركية شهدت تحولات وتغييرات كبيرة خلال العام الماضى كما أن كلا البلدين الشقيقين وبعد تطبيع العلاقات بدأت فى تطوير تعاون أعمق يتطلع إلى الأمل فى كافة المجالات.

وأكد أن هذا التطور والتحول الجذرى والتقدم فى العلاقات هو فى إطار الإرادة المتقابلة لكلا من الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسى كما يتناسب مع تطلعات الرأى العام فى كلا البلدين.

وأشار السفير إلى وجود تعاون بين البلدين فى التجارة والفن والثقافة والسياحة والاقتصاد والتجارة والعديد من المجالات الأخرى ووجود إمكانيات كبيرة لتطوير هذا التعاون بما يساهم فى خدمة رفاهية ومنفعة كلا البلدين.

وأعلن أن زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر مدرجة على جدول الأعمال، مؤكدًا أن هذه الزيارة التاريخية ستتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية كما أنها ستوفر إمكانية التشاور بشأن القضية الفلسطينية والتى يتشارك البلدان نفس الموقف تجاهها.

وأكد السفير أهمية وقف الحرب وسفك الدماء فى غزة والتى أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وضمان السلام والهدوء، مضيفًا أن تركيا ومصر لهما موقف مشترك تجاه هذه القضية.

وتابع إن تركيا من الدول الأولى فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، وإن ما جعل ذلك ممكنًا هو التسهيلات والتضامن الذى أبدته تركيا ومصر مع منظمات الإغاثة التركية، معربًا، عن شكره للسلطات المصرية على دعمهما ومساعدتها فى هذا الصدد.

وأضاف السفير، على المدى المتوسط والطويل ستواصل تركيا العمل بالتعاون الوثيق مع مصر من أجل إعادة إنشاء وإعمار غزة.

حضر الحفل، وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، د. أحمد غنيم المدير التنفيذى للمتحف القومى للحضارة، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، الفنان السورى جمال سليمان، الفنانة دينا عبد الله، الفنان أحمد شاكر عبداللطيف.

كما حضر عدد من السفراء منهم: سفير الأردن، قطر، باكستان، كولومبيا، البحرين، تايلاند، كوريا الجنوبية، أمريكا، سلوفينيا، سلطنة عمان، لبنان، اليونان، ليتوانيا، الاتحاد الأوروبى، شيلى، روسيا، بنجلاديش، أذربيجان، فنلندا، بلغاريا، نيوزيلندا، أستراليا، قبرص، بريطانيا، نائب سفير سنغافورة، القائم بأعمال سفارة الدومينيكان.