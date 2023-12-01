نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير إندونيسيا بالقاهرة يشكر مصر لمساعدتهم في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب السفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في القاهرة عن شكره لمصر للمساعدة في استقبال المساعدات الإندونيسية المقدمة لقطاع غزة.

وتابع السفير الإندونيسي بالقاهرة أنه تم تقديم مساعدات إنسانية إلى غزة بفلسطين في مطار العريش بمصر، مشيرا إلى أن مصر تعاونت كثيرا مع إندونيسيا في هذا الشأن وقدمت كل التسهيلات اللازمة لها.

وأضاف أنه تم نقل المساعدات البالغ وزنها 51.5 طن، ليتم تسليم المساعدات لممثلي الهلال الأحمر المصري، وتم تسليم المساعدات إلى غزة عبر حدود رفح ليتم توزيعها على الضحايا من خلال وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأردف السفير أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أطلق في وقت سابق 3 طائرات تحمل المساعدات، إلى غزة وتشمل المساعدات الإنسانية التي تم إعدادها من مواد غذائية ومعدات طبية وأدوية وبطانيات وخيام ومواد لوجستية أخرى تم تصنيفها لتتناسب مع الاحتياجات المطلوبة في غزة.