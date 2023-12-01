نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث الخارجية الأمريكية: الدورة الحالية من مؤتمر المناخ تمثل أهمية بالغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث الرسمي الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سام وربرج، بأنه سيتم إتمام مفاوضات صندوق الخسائر والأضرار خلال الأسبوع الأول من مؤتمر «كوب 28»، الذي انطلقت فعالياته في مدينة إكسبو دبي، أمس، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترى أنه حان الوقت الآن، لقيام كل دولة بالمساهمات الوطنية، وكذلك التوصل للاتفاقات المتعلقة بالصندوق.

وقال سام وربرج، على هامش أعمال «كوب 28»، إن «النسخة الحالية من مؤتمر المناخ تعد الوقت المناسب للتوصل إلى نتيجة بشأن مفاوضات الصندوق التي بدأت عقب إطلاقه في ختام أعمال الدورة الماضية من المؤتمر، التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ».

وأضاف المتحدث الرسمي الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الدورة الحالية من مؤتمر المناخ تمثل أهمية بالغة في الكشف نتائج العمل العالمي لمواجهة التغير المناخي منذ اتفاق باريس «كوب 21»، وموافقة الدول الأطراف على بنود الاتفاقية في عام 2016، التي تهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

وأشاد بمشاركة الإمارات في كل المبادرات المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعد حاليًا أكبر مانح منفرد لمساعدة الدول النامية لجهود مكافحة تغير المناخ.

وأفاد بأن مشاركة الولايات المتحدة في «كوب 28» تشهد زخمًا كبيرًا بحضور نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، والمبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، وعدد من القيادات الأمريكية.