نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر المنشورات.. جيش الاحتلال يتوعد سكان مدينة خان يونس ويطالبهم بالإخلاء والذهاب لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من سكان المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بإخلائها والتوجه لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات على البلدات الشرقية لمدينة خان يونس، جاء في نصها: "إلى سكان (بلدات) القرارة وخزاعة وعبسان وبني سهيلا عليكم الإخلاء فورا والتوجه إلى الملاجئ في منطقة رفح (أقصى الجنوب)، مدينة خانيونس منطقة قتال خطيرة لقد أعذر من أنذر"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ويأتي الطلب رغم تكثيف جيش الاحتلال غاراته الجوية والمدفعية على رفح فور انتهاء الهدنة المؤقتة صباح الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وانتهت رسميا صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.

وشنت المدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة.

كما اندلعت اشتباكات بين عناصر الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، وفي محاور التوغل المختلفة بمدينة غزة ومناطق محافظة الشمال