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بالصور والفيديو.. السفارة المصرية في إيطاليا تفتح أبوابها للناخبين المصريين وتشهد إقبالا مكثفا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور والفيديو.. السفارة المصرية في إيطاليا تفتح أبوابها للناخبين المصريين وتشهد إقبالا مكثفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الجمعه ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في مدينة ميلانو وشمال إيطاليا ولمدة ٣ أيام، حيث توافد الناخبين على لجان الاقتراع بدء من الساعه ٩ صباحا للادلاء باصواتهم في الاستحقاق الرئاسي التي يتنافس فيها أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد(رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وكثفت البعثه الدبلوماسية بالقنصلية المصرية في ميلانو الايطالية من استعداداتها لاستقبال المصريين المقيمين والزائرين للادلاء باصواتهم الانتخابية، والتي تعد من أكبر الجاليات المصرية في اوروبا.

وقالت السفيرة منال عبدالدايم القنصل العام لشمال ايطاليا، إنه يتم استقبال الناخبين، في ٨ لجان انتخابية، لمدة ٣ أيام.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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