العالم اليوم - السيسي: نؤكد التزام مصر بالعمل على مواجهة التحديات المناخية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية العمل معا لاحتواء آثار تغير المناخ، وذلك خلال كلمته ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" في مدينة إكسبو دبي، الجمعة.

وفي بداية كلمته، أشاد السيسي بحسن تنظيم دولة الإمارات وثقته بقدرتها على تحقيق أهداف هذا المؤتمر، الذي ينعقد وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية على التداعيات المناخية، على حد وصفه.

وأكد الرئيس المصري على التزام بلاده بالعمل على مواجهة التحديات المناخية المحيطة بالعالم.

وقال السيسي في كلمته: "علينا التعامل مع تحديات تغير المناخ بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوفقة مع البيئة، التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية".

وأضاف: "إن مسؤولياتنا كقادة هي تأكيد الرسالة الواضحة، بأننا ملتزمون، بل طموحون، في إجراءاتنا وتنفيذها، في ما يتفق مع اتفاقية باريس".

وأكد السيسي على أهمية "مبادئ الإنصاف، والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة، باعتبارها مبادئ أساسية، في إطار متعدد الأطراف".

وشدد الرئيس المصري على أهمية توفير التمويل لتحقيق الأهداف المناخية.

وقال السيسي في كلمته: "لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات، التي تسهم، في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية، لمواجهة الخسار والأضرار المناخية".

وختم: "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع المشاركة المجتمعية".