العالم اليوم - "بيورهيلث" تعلن عن طرح 10% من أسهمها للاكتتاب في سوق أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - أعلنت مجموعة "بيورهيلث" القابضة، وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس، عن طرح حوالي 1.1 مليار سهم، بما يمثل 10 بالمئة من أسهمها، للاكتتاب العام في دولة الإمارات فقط، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة لزيادة رأسمالها، بحسب نشرة الطرح المنشورة الجمعة، على موقعها الإلكتروني.

وحددت الشركة سعر الطرح عند 3.26 درهم للسهم الواحد، ليبلغ إجمالي قيمة الطرح حوالي 3.622 مليار درهم (حوالي 986 مليون دولار)، على أن يبدأ الاكتتاب يوم 6 ديسمبر الجاري وحتى يوم 11 من نفس الشهر، ومن المتوقع إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر 2023.

وبحسب نشرة الاكتتاب، فإن رأسمال الشركة الإسمي البالغ حوالي 10 مليارات درهم، سيرتفع بعد الطرح إلى حوالي 11.11 مليار درهم.

وخصصت الشركة 50 مليون سهم من إجمالي أسهم الطرح بما يمثل 4.5 بالمئة لشريحة المستثمرين العاديين، في مقابل حوالي 1.06 مليار سهم بما يمثل 95.5 بالمئة من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين.

تضم قائمة المساهمين في مجموعة "بيورهيلث" حاليا كلا من شركة كيو الصحية، و"ألفا ظبي هيلث القابضة"، و"اي اتش سي هيلث كير" القابضة، و"إيه إتش كابيتال"، والعطاء للاستثمار.

وتعتبر "بيورهيلث" أكبر شبكة متكاملة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، كما أنها تعمل على التوسع خارجيا عبر مجموعة من الاستحواذات.

وبحسب نشرة الاكتتاب فإن عدد الشركات التابعة لـ "بيورهيلث" حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 بلغ 61 شركة، كما أنها استحوذت على شركات أخرى بعد هذا التاريخ.

وعينت الشركة بنك أبوظبي الأول كمدير للاكتتاب، والشركة الدولية للأوراق المالية كوكيل الطرح الرئيسي ومستشار للإدراج، فيما تتلقى الاكتتاب بنوك أبوظبي الأول ويو بنك وبنك المارية المحلي.