العالم اليوم - البحرين تطلق منصة "صفاء" لتعويض انبعاثات الكربون

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، الجمعة، إطلاق منصة "صفاء" الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون.

وقالت "ممتلكات" في بيان إن المنصة ستساعد الأفراد والشركات على فهم وإدارة بصمتهم الكربونية بصورة أفضل وذلك عبر المساهمة في مبادرات مناخية رائدة.

وأضافت أن إطلاق المنصة يأتي في إطار مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لممتلكات: "تماشيا مع التزامنا بمبادئ الاستدامة في مختلف المجالات، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأن التحول الحقيقي يحصل عندما نعمل جميعا لتحقيق الأثر".

وأضاف: "سيتمكن كل من الأفراد والشركات من خلال منصة "صفاء" من تقليل بصمتهم الكربونية والمشاركة بفعالية في خلق مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، مما يدعم أهداف مملكة البحرين المتمثلة في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060".

وتهدف "صفاء" من خلال توعية المجتمعات وتمكين العمل المناخي على المستوى الفردي والمؤسسي، إلى استكمال مبادرات إزالة الكربون الهامة عبر توفير منصة تعويض سهلة الاستخدام للانبعاثات الكربونية الفورية التي يصعب تجنبها من أنشطة مثل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية.

كما تهدف إلى جعل هذه الخدمة في متناول المستخدمين عبر دمجها مباشرة في تطبيقاتهم اليومية المفضلة وهي ليست بديلا عن جهود إزالة الكربون.

يذكر أن منصة "صفاء" تعكس جهود البحرين في توظيف التكنولوجيا والابتكار كأدوات رئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية بصورة سلسة وأقل كلفة وأكثر فعالية وصولا للحياد الكربوني بحلول عام 2060.

كما أنها سهلة الاستخدام من قبل الأفراد والشركات، بحيث توفر معاملات أرصدة الكربون عالية الجودة والمعتمدة عالميا، مما يمكنهم من حساب انبعاثاتهم الكربونية وتعويضها، ومن ثم تخصيص هذه التعويضات للمشاريع البيئية العالمية التي تهدف إلى خفض أو القضاء على انبعاثات غازات الدفيئة، مع التوسع لتشمل المشاريع المحلية والاقليمية في المستقبل القريب.

وقامت "صفاء" بالتعاون مع شركة "CHOOOSE"، وهي شركة تكنولوجيا مناخية مقرها النرويج، تعمل تقدم حلول البرمجيات في تقدير انبعاثات الكربون لدعم المشاريع المناخية المعتمدة.