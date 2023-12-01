العالم اليوم - ملك الأردن لـCOP28: تغيّر المناخ ينغص عيش الفلسطينيين في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 04:28 مساءً - اعتبر العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني أن تغيّر المناخ يزيد صعوبة حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت استؤنفت الأعمال القتالية بين إسرائيل وحماس الجمعة بعد انتهاء مفاعيل هدنة دامت أسبوعا.

وقال الملك أمام قادة العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقد في دبي، "لا يمكننا التحدث عن تغير المناخ بمعزل عن المآسي الإنسانية المحيطة بنا".

وأضاف: "في غزة، نزح أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من منازلهم. وأصيب أو قُتل عشرات الآلاف في منطقة تقع في الخطوط الأمامية لتغير المناخ".

وأكد "أن الدمار الهائل الذي خلفته الحرب يجعل التهديدات البيئية المتمثلة في ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي أكثر خطورة".

ولفت إلى أن "في غزة، يعيش شعبنا في ظلّ كمية قليلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الإمدادات الغذائية، في حين تتسبب التهديدات المناخية بتفاقم الخراب الذي تحدثه الحرب".

وترخي الحرب في غزة بظلالها على المؤتمر. وأتاحت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية، و240 أسيرا فلسطينيا. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة. كما أتاحت الهدنة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر.

واحتجزت حماس خلال هجومها غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر نحو 240 رهينة اقتادتهم إلى غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.