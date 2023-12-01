نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير اليمن بالقاهرة: لم ننسى دور مصر الكبير والزعيم عبدالناصر في استقلالنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت السفارة اليمنية في القاهرة، اليوم، بالذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال، 30 نوفمبر 1967، وجلاء آخر جندي بريطاني من عدن، وسط حضور عدد كبير من الدبلوماسيين، وأبناء الجالية اليمنية المقيمين في مصر.

ومن جهته، قال السفير خالد بحاح سفير الجمهورية اليمنية بمصر، خلال الاحتفال: إن ذكرى عيد الاستقلال الـ 56 تعد مناسبة خالدة في تاريخ الجمهورية اليمنية، والاحتفال بها ينبع من الإيمان بالتضحيات والنضال الذي قامت به الحركة الوطنية اليمنية، والتي انطلقت من جبال ردفان الأبية في الرابع عشر من أكتوبر عام 1963، لتستكمل ما بدأته ثورة السادس والعشرين من سبتمبر على طريق مسيرة الاستقلال والوحدة الوطنية.

وأكد السفير اليمني بالقاهرة، أنه يتعين علينا أن نستذكر الدور الكبير لجمهورية مصر العربية، وهو الدور القومي والعروبي بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في دعم ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين، والذي استمرت ترجمته حتى وقتنا الحاضر من خلال العلاقات الثنائية المتميزة بين الشعبين والبلدين.

وخلال حفل الذكرى 56 لعيد الاستقلال، استمع السفير خالد بحاح إلى مطالب أبناء الجالية وتطلعاتهم، مشيرًا إلى عزم السفارة بدعم من القيادة السياسية لبلادنا على معالجة جميع القضايا العالقة، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل بين الجالية وقيادة السفارة.