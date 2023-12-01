العالم اليوم - باكستان: صندوق الخسائر والأضرار مهم لمستقبل قضايا المناخ

انتم الان تتابعون خبر باكستان: صندوق الخسائر والأضرار مهم لمستقبل قضايا المناخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 05:26 مساءً - قال رئيس وزراء باكستان، أنور الحق كاكار، في مقابلة خاصة مع دوت الخليج، الجمعة، إن بلاده تناصر بقوة الجهود التي تستهدف مكافحة التغير وإيجاد التمويل الذي يدعم عملية تحول الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف في المقابلة التي أجرتها معه رئيسة تحرير الاقتصاد في دوت الخليج، لبنى بوظه، أن الإنجاز الذي أحرزته قمة "COP28" في يومها الأول، المتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، يعتبر خطوة مهمة لمستقبل مكافحة تغير المناخ.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28"، إلى أن بلاده التي عانت خلال الفترة الأخيرة من فيضانات مدمرة، من الدول التي تأثرت سلبا من تغير المناخ، مشيرا إلى أن قمة المناخ المنعقدة في دولة الإمارات هذا العام لها دور كبير في حشد المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التمويلية الخاصة بخفض الانبعاثات وتشجيع مشروعات الطاقة النظيفة.

يذكر أن مؤتمر الأطراف "COP28" الذي انطلق في دبي أمس ويستمر حتى 12 ديسمبر، قد أحرز في يومه الأول انتصارا مبكرا بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي سبق أن أقرته القمة السابقة في مصر "COP27".

أزمة غزة

في سياق مختلف، أكد رئيس وزراء باكستان، على ضرورة وقف العنف في غزة، والدفع مع الأطراف المعنية لتفعيل حل الدولتين على حدود عام 1967، من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وقال أنور الحق كاكار إن بلاده تجري مباحثات مع العديد من الدول من أجل ضمان وقف الصراع الحالي وتوصيل المساعدات الضرورية لأهالي غزة.

يذكر أن الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس، انتهت صباح اليوم، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد لتمديدها، وهو ما تبعه قيام طائرات حربية إسرائيلية باستئناف القصف على قطاع غزة وأدى ذلك لإضافة عشرات من القتلى والمصابين الفلسطينين إلى ضحايا الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر.