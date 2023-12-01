العالم اليوم - المستشار الألماني يطلق نادي المناخ للمساعدة في خفض الانبعثات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 07:26 مساءً - أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، تدشين ناد دولي لمساعدة الدول النامية على الاستثمار في إزالة الكربون عن الصناعات التي يصعب خفض الانبعاثات منها مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم.

وقال شولتس أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دبي إن ما يسمى بنادي المناخ يضم 36 عضوا حتى الآن ويهدف إلى تسريع العمل الفني لحساب موحد لكثافة ثاني أكسيد الكربون في منتجات بعينها.

وذكر شولتس أن النادي سينشئ أيضا منصة لمواءمة احتياجات الأعضاء بالأدوات الفنية والتمويلية من القطاعين الخاص والعام.

وأضاف: "لن يرسل ذك إشارات استثمارية تشتد الحاجة إليها إلى صناعاتنا المحلية فحسب، بل سيوفر أيضا توجيها للدول الأخرى".